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Ученые нашли способ управлять длиной рисового зерна

Physiologia Plantarum: найден ген, отвечающий за длину рисового зерна

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Китайские ученые выяснили, что ген RGL2 отвечает за длину зерна риса, влияя на деление клеток. Открытие поможет селекционерам отбирать наиболее урожайные сорта риса. Результаты исследования опубликованы в журнале Physiologia Plantarum.

Тип зерна, включая его длину и ширину, — важный агрономический признак, влияющий на урожайность культуры. В новом исследовании ученые получили мутантный рис, который имел нормальную ширину и уменьшенную длину.

Исследование показало, что уменьшение длины зерна было связано с меньшим числом клеток, а не с изменением размера клеток. RGL2 помогает зернам риса расти дольше, регулируя гены, связанные с клеточным циклом.

Также ученые выяснили, что повышенная активность гена RGL2 связана с большей длиной зерна и урожайностью. Поэтому открытие не только углубляет понимание генетических механизмов роста риса, но и предоставляет новые стратегии для отбора новых сортов с помощью генетического анализа.

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