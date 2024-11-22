Ученые нашли способ управлять длиной рисового зерна

Китайские ученые выяснили, что ген RGL2 отвечает за длину зерна риса, влияя на деление клеток. Открытие поможет селекционерам отбирать наиболее урожайные сорта риса. Результаты исследования опубликованы в журнале Physiologia Plantarum.

Тип зерна, включая его длину и ширину, — важный агрономический признак, влияющий на урожайность культуры. В новом исследовании ученые получили мутантный рис, который имел нормальную ширину и уменьшенную длину.

Исследование показало, что уменьшение длины зерна было связано с меньшим числом клеток, а не с изменением размера клеток. RGL2 помогает зернам риса расти дольше, регулируя гены, связанные с клеточным циклом.

Также ученые выяснили, что повышенная активность гена RGL2 связана с большей длиной зерна и урожайностью. Поэтому открытие не только углубляет понимание генетических механизмов роста риса, но и предоставляет новые стратегии для отбора новых сортов с помощью генетического анализа.

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