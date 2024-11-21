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Ученые рассказали, как выявить болезнь Альцгеймера с помощью простых вопросов

ARТ: болезнь Альцгеймера можно диагностировать по трем вопросам

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Depositphotos

Ученые из Университета Кэйо и медицинского центра Сайсэкай (оба в Японии) сформировали три вопроса, по ответам на которые можно оценить риски возникновения болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's Research & Therapy (ART).

По словам исследователей, начало когнитивного спада можно выявить при анализе ответов на три вопроса: испытывает ли человек беспокойство, приносит ли ему что-то радость и какие новости за последние три месяца привлекли его внимание.

Метод был протестирован на 108 пациентах с разными стадиями когнитивных нарушений и 47 здоровых добровольцах. После получения ответов на вопросы участникам провели сканирование мозга для подтверждения результатов. Оказалось, что отрицательный ответ на первый вопрос, попытки подробно объяснить, почему человека ничего не радует, и отсутствие интереса к недавним новостям — это признаки развития болезни Альйцгеймера на начальных этапах. Также о заболевании сигнализировало упоминание новостей с большим сроком давности.

Дополнительно ученые обратили внимание на манеру общения участников. Поиск поддержки у экспериментаторов и выражение неуверенности также коррелировали с когнитивными проблемами.

По словам специалистов, «метод трех вопросов» может стать эффективным инструментом для первичной диагностики, позволяющим не пропустить подходящий момент для начала лечения.

Ранее ученые выяснили, что прием препаратов для лечения болезней сердца может снижать риск деменции.

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