В клетках здоровых женщин нашли аномалии генов, связанные с раком

Ученые обнаружили, что в организме здоровых женщин клетки молочной железы могут содержать хромосомные аномалии, связанные с раком. Это открытие ставит под сомнение существующие представления о генетических причинах развития онкологических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В ходе исследования ученые изучили клетки здоровых добровольцев женского пола и обнаружили, что некоторые из них являются анеуплоидными, то есть имеющими избыточные или отсутствующие хромосомы. Среднее количество анеуплоидных клеток в выборке составило 3,19%. Ученые подчеркнули, что клетки с хромосомными аномалиями демонстрировали характеристики, схожие с раковыми.

Дальнейший анализ показал, что с возрастом количество анеуплоидных клеток у женщин увеличивается. По словам исследователей, эпителиальные клетки с анеуплоидией также встречаются во многих системах организма, что предполагает возможность потенциального развития рака за пределами молочной железы.

Эксперты подчеркивают необходимость дальнейших лонгитюдных исследований, чтобы выяснить, какие факторы риска могут способствовать превращению таких клеток в раковые.

Ранее ученые выяснили, что женское бесплодие может быть вызвано мутацией.