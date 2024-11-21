Появились новые высококачественные снимки Солнца

Опубликованы наиболее точные и высококачественные из доступных снимки поверхности Солнца, сделанные аппаратом Solar Orbiter, который разработало Европейское космическое агентство (ЕКА). Фотографии звезды опубликованы на сайте организации.

«Взгляните на четыре новых изображения Солнца, полученных с помощью Solar Orbiter, собранных на основе наблюдений с высоким разрешением», — говорится в публикации ЕКА.

Организация отмечает, что новые снимки собраны из изображений, которые были сделаны 22 марта прошлого года. Каждая «мозаика» , утверждает агентство, состоит из 25 изображений, которые снимали в течение более четырех часов. ЕКА отмечает, что диаметр диска Солнца на оригинальных изображениях составляет почти восемь тысяч пикселей.

По данным ЕКА, снимки были сделаны на расстоянии менее 74 миллионов километров от Солнца. Такое расстояние составляет около половины дистанции от звезды до Земли. Кроме того, благодаря новым технологиям обработки данных, которые появятся в будущем, процесс подготовки подобных снимков будет идти быстрее.

До этого руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявил, что максимальная солнечная активность в текущем цикле, скорее всего, произойдет летом 2025 года. По словам эксперта, существуют разные сценарии, но большинство из них указывает на весну-лето будущего года, как время ожидающегося пика.

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