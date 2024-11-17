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Ученые выяснили, когда Земля станет непригодной для жизни

Nature: через 250 миллионов лет Земля станет практически непригодной для жизни

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Ученые из Бристольского университета установили, что через 250 миллионов лет все земные континенты сольются в единый суперконтинент, лишь 8-16% поверхности которого будут пригодными для существования млекопитающих. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

По словам ученых, через 250 миллионов лет все материки соединятся в единый суперконтинент, который получит название Пангея Ультима. Климат планеты претерпит значительные изменения. Это объединение континентов создаст крайне сложные условия для существования млекопитающих, включая человека.

Основная часть Пангеи Ультимы будет характеризоваться температурами в диапазоне 40-50 градусов Цельсия, а в некоторых зонах она будет достигать 70 градусов. Это произойдет из-за того, что континенты сосредоточатся вдали от океанов. Кроме того, солнечная активность увеличится на 2,5%, что усилит «нагревание». Вулканическая активность также возрастет, что приведет к повышению уровня углекислого газа в атмосфере.

Только 8-16% поверхности Земли будут пригодны для жизни млекопитающих, и эти области будут преимущественно прибрежными и полярными. Сухие и безжизненные пустыни с экстремальными температурами образуются во внутренних регионах.

Исследователи полагают, что человечество столкнется с необходимостью адаптироваться к новым условиям или искать новые места обитания за пределами нашей планеты.

Ранее ученые сообщили о необычной активности магнитного полюса в Арктике.

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