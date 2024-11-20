Врач рассказал про терапию будущего для лечения обструктивной болезни легких

В будущем врачи смогут лечить хроническую обструктивную болезнь легких, воздействуя на ионные каналы дыхательных путей, об этом «Газете.Ru» рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Сергей Авдеев.

«Сейчас ученые задумались над тем, чтобы создать препараты, которые влияют на ионные каналы, расположенные на эпителии дыхательных путей (функция ионных каналов заключается в обеспечении разности электрических потенциалов между наружной и внутренней сторонами мембраны клеток). Эта терапия сегодня используется при таком тяжелом генетическом заболевании, как муковисцидоз. Сейчас появилась идея применять эти же препараты и при ХОБЛ. Это многообещающая концепция, но пока даже «хозяина» этой идеи нет, как и препарата. Идет работа ученых», — рассказал Авдеев.

По его словам, ионные каналы отвечают за продукцию и регуляцию секрета в легких. Поэтому воздействие на них очень важно для терапии такой болезни, как ХОБЛ.

Подробнее о том, какие новые методы диагностики и лечения ХОБЛ есть, какие разрабатываются, как при ХОБЛ помогают виброжилеты и почему россиянам надо запретить курить — в интервью Авдеева «Газете.Ru».

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