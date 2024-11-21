Опубликован первый глобальный анализ мировых показателей диабета

Глобальная заболеваемость диабетом среди взрослых удвоилась с 7 до 14% с 1990 по 2022 год, причем наибольший рост наблюдался в странах с низким и средним уровнем дохода. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование, опубликованное в The Lancet.

Над отчетом работала NCD-RisC в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Отчет, основанный на данных 140 миллионов взрослых, стал первым глобальным анализом показателей диабета и его терапии.

Более половины случаев диабета сосредоточены в четырех странах: 212 миллионов — в Индии, 148 миллионов — в Китае, 42 миллиона — в США и 36 миллионов — в Пакистане. В некоторых странах с низким и средним доходом болеет до четверти населения. При этом в благополучных странах (Франции, Дании, Испании, Швейцарии и Швеции) заболеваемость находится на уровне 2-5%.

Глобальная заболеваемость удвоилась. Несмотря на доступность эффективных препаратов, более половины взрослых с диабетом (445 млн человек) не получали лечения в 2022 году. Авторы отчета связывают это с экономическим неравенством.

Шанталь Матье, президент Европейской ассоциации по изучению диабета, подчеркнула, что диабет можно сравнить с пандемией и призвала к срочным профилактическим стратегиям, скринингу и работе над расширением доступности лечения.

Ранее ученые выяснили, что обнаружение диабета второго типа до 50 лет повышает риск деменции в 2 раза.