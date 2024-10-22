Опубликованы фото мужчины, перенесшего пересадку лица и глаза

Новая хирургическая техника позволила провести комбинированную пересадку лица и глаза. Ученые смогли сохранить кровоток в сетчатке глаза, что обеспечило его выживание. Результаты врачей представлены на конгрессе Американской коллегии хирургов (ACS).

Операцию провели в США в 2023 году. Задействованы были более 140 медицинских работников. 46-летний пациент Аарон Джеймс получил обширные травмы лица и глаза.

При пересадке органов хирурги обычно работают только с одним типом ткани. Но пересадка лица и глаза включает в себя трансплантацию сложной комбинации различных тканей: кожи, мышц, кровеносных сосудов, нервов, а иногда и кости.

Команда разработала технику микрососудистого шунтирования. Врачи использовали близлежащие к глазу кровеносные сосуды, в частности, поверхностную височную артерию и вену для поддержания кровотока глаза. Это минимизировало ишемию сетчатки, значительно повысив шансы на выживание органа.

«Успешная трансплантация лица и целого глаза продемонстрировала, что при правильных хирургических методах пересадка целого глаза возможна и орган может сохранить долгосрочную жизнеспособность. Аарон Джеймс, пациент, осознает, что хотя восстановление зрения не было целью, поддержание здорового, сосудистого глаза представляет собой критический прорыв, который может значительно повлиять на выполнимость аналогичных процедур в будущем», — отметил хирург Брюс Э. Гелб.

Ранее ученые объяснили, зачем в 2025 году отправят ткани печени на МКС.