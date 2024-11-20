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Ученые подтвердили теорию относительности Эйнштейна в космологических масштабах

В Национальной лаборатории Лоуренса подтвердили теорию относительности Эйнштейна

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Depositphotos

Ученые из международного сотрудничества DESI, которым руководит Национальная лаборатория Лоуренса в Беркли (США), изучили гравитационные взаимодействия с помощью спектроскопического прибора темной энергии. Об этом сообщили в Национальной лаборатории Лоуренса, исследование доступно на сайте Phys.org.

В исследовании сказано, что показания подтвердили точность предсказаний теории относительности Эйнштейна и выявили ограничения для альтернативных гравитационных теорий.

«В настоящее время участники коллаборации анализируют собранные за первые три года данные и планируют представить обновленные измерения темной энергии и истории расширения нашей Вселенной весной 2025 года», — говорится в статье.

В ходе исследования ученые изучили космическую структуру Вселенной за последние 11 млрд лет. Была изучена скорость формирования галактик, что позволило проверить, как гравитация влияет на формирование скоплений. Данные специалистов доказали, что общая теория относительности остается точной даже в космологических масштабах, а полученные ограничения на модифицированную гравитацию способствуют лучшему пониманию темной энергии.

Для анализа использовался комплексный метод обработки данных, включавший измерения распределения материи и галактик в пространстве.

Ранее ученые зафиксировали яркую вспышку гигантской вулканической кометы.

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