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Врач рассказал, о чем может говорить одышка при небольших физических нагрузках

Врач Авдеев: одышка при небольших нагрузках указывает на опасную болезнь легких

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WeAre/Shutterstock/FOTODOM

Одышка при небольших физических нагрузках указывает на развитие хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), рассказал «Газете.Ru» главный внештатный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Сергей Авдеев.

ХОБЛ — это заболевание легких, которое характеризуется воспалением дыхательных путей и обструкцией (отеком) бронхов. Эта болезнь не всегда легко диагностируется, что повышает ее опасность.

«Как и при любой болезни, у ХОБЛ есть разные стадии. Обычно к врачу больные ХОБЛ приходят, когда возникает одышка при небольших физических нагрузках. Именно при небольших, так как одышку при больших нагрузках пациенты считают приходящей проблемой, считая, что она пропадет, как только уйдет нагрузка. Но, к сожалению, при ХОБЛ так не происходит. Если же возникает одышка в покое — это уже крайне неблагоприятная ситуация, означающая истощение всех резервов организма», — рассказал врач.

Однако самый первый симптом болезни — это возникновение кашля, причем любого.

«В России с ХОБЛ живут примерно 7% населения, то есть во всей стране это около десяти миллионов больных. Но, возможно, болеющих больше, так как имеет место гиподиагностика. Так происходит, потому что курильщики считают кашель, в том числе и кашель с мокротой, обычным явлением», — отметил Авдеев.

Подробнее о том, какие новые методы диагностики и лечения ХОБЛ есть, какие разрабатываются, как при ХОБЛ помогают виброжилеты и почему россиянам надо запретить курить — в интервью Авдеева «Газете.Ru».

Ранее врач рассказал, в каком возрасте может развиться обструктивная болезнь легких.

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