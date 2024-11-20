Академик рассказал, через сколько лет у вейперов может развиться ХОБЛ

ХОБЛ или хроническая обструктивная болезнь легких — это опасное заболевание, которое характеризуется хроническими респираторными симптомами: одышкой и кашлем. У вейперов, как предполагает академик РАН, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, так же как и у курильщиков, ХОБЛ может развиться через 10 лет после начала парения. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

«Среди причин возникновения ХОБЛ в России — прежде всего, курение. Ну а на втором месте стоят повреждающие частицы и газы — в том случае, если человеку приходится ими дышать в закрытом помещении длительное время. Пока мы не знаем, есть ли ХОБЛ у вейперов. Объяснение этому очень простое: вейперы появились совсем недавно, думаю лет пять назад. А для того, чтобы у них развилась такая болезнь как ХОБЛ, необходимо как минимум 10 лет», – рассказал врач.

По его словам, сейчас информация о вейперах только накапливается, но, вероятно, что курение вейпов будет ассоциироваться с ХОБЛ.

«Однако, чтобы ответить на этот вопрос надежно, необходима более длительная история наблюдения за вейперами. В среднем для курильщика традиционных сигарет десяти лет достаточно для появления признаков ХОБЛ, поэтому в течение пяти лет мы поймем, ассоциирована ли болезнь с курением вейпов», — отметил Авдеев.

Первый симптом болезни — кашель, которого в норме быть не должно. Поэтому при его появлении сразу стоит обратиться к врачу для диагностики ХОБЛ.

Подробнее о том, какие новые методы диагностики и лечения ХОБЛ есть, какие разрабатываются, как при ХОБЛ помогают виброжилеты и почему россиянам надо запретить курить — в интервью Авдеева «Газете.Ru».

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