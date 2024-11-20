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Физическая выносливость снижает риск развития деменции, подтвердили ученые

BJSM: у физически выносливых людей риск деменции снижен на 35%

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Ученые из Тяньцзиньского медицинского университета установили, что развитая физическая выносливость снижает риск деменции на 35% даже при наличии генетического риска. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Ученые сосредоточились на изучении связи деменции с кардиоторакальной выносливостью (КТВ). Это способность кровеносной и дыхательной систем обеспечивать мышцы кислородом.

С возрастом КТВ ухудшается: в период между 20 и 30 годами показатель физической выносливости снижается на 3–6% в год, но к 70 годам темпы падения увеличиваются до 20%. Это ускорение способствует повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний и ухудшению когнитивных функций.

Для изучения этой взаимосвязи исследователи проанализировали данные 61 214 добровольцев в возрасте от 39 до 70 лет, не страдавших деменцией на момент участия. На первом этапе участники прошли шестиминутный тест на велотренажере для расчета КТВ и подверглись оценке когнитивных навыков. Также для каждого добровольца был спрогнозирован полигенный индекс риска болезни Альцгеймера.

Результаты показали, что высокая КТВ была связана с низким риском развития всех видов деменции. У выносливых людей вероятность развития заболевания оказалась на 40% ниже, чем у участников с низкими показателями, а дебют деменции откладывался в среднем на 1,48 года. Кроме того, у лиц с умеренным и высоким генетическим риском развитая КТВ повышала шансы на здоровое старение мозга на 35%.

Ранее ученые выяснили, сколько нужно тренироваться для улучшения работы мозга.

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