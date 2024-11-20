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Врач рассказал, при каких условиях может случиться инсульт в парикмахерской

Daily Mail: мытье головы в парикмахерской может спровоцировать инсульт

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Depositphotos

По словам доктора Аруна Найка, заведующего отделением нейрохирургии в больнице Сагар (Индия), мытье головы над раковиной в салоне красоты может спровоцировать инсульт. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Врач объяснил, что неправильное расположение головы в парикмахерской мойке может привести к сдавливанию или повреждению артерий в области шеи и дальнейшему нарушению кровоснабжения мозга. Иногда такая процедура вызывает неприятные ощущения, такие как головокружение, помутнение зрения и онемение шеи. В некоторых случаях длительное воздействие на артерии может привести к летальному инсульту.

Первый случай такого инсульта был зарегистрирован в США в 1993 году. Впоследствии в медицинской литературе было описано несколько подобных ситуаций, в том числе случай 50-летней женщины, чей инсульт в салоне красоты изначально приняли за проблемы с кишечником. Адель Бернс из Глазго перенесла это сосудистое событие в парикмахерской в 2016 году из-за необходимости шесть раз перемывать голову в ходе окрашивания волос.

Найк добавил, что люди с высоким кровяным давлением, диабетом или проблемами с шеей подвержены наибольшему риску инсульта. Чтобы избежать нарушения кровоснабжения мозга в парикмахерской, врач рекомендует избегать слишком сильного запрокидывания головы назад во время мытья. Также следует позаботиться о наличии мягкой опоры для шеи, попросив сотрудников положить на край мойки подушку.

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