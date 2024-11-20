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Ученые нашли залежи редкоземельных элементов в угольной золе

IJCT: золоотвалы угольных электростанций содержат миллионы тонн редкоземов

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Американские ученые из Техасского университета выяснили, что отходы сжигания угля могут стать источником ценных редкоземельных элементов. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Coal Science & Technology (IJCT).

Редкоземельные элементы — группа из 17 элементов, которые необходимы для современных технологий. Они также востребованы для перехода к низкоуглеродному топливу, поскольку эти вещества используются в солнечных панелях, аккумуляторах и ​​других энергетических технологиях.

Согласно анализу, в золоотвалах на территории Соединенных Штатов может содержаться до 11 млн тонн редкоземов, что почти в восемь раз превышает объем внутренних запасов США, а стоимость этих ресурсов может составлять $8,4 млрд.

Исследователи обнаружили, что около 70% угольной золы, произведенной с 1985 по 2021 год, — в общей сложности около 1,87 млн тонн — потенциально извлекаемы, при этом материал хранится на свалках, в прудах и на внешних складах.

Ученые уточнили, что большая часть работы по извлечению редкоземельных элементов из золы все еще находится на стадии научных проектов.

Ранее исследователи нашли залежи ценных редкоземов в потухших вулканах.

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