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Ученые нашли залежи ценных редкоземов в потухших вулканах

GPL: застывшая вулканическая магма содержит редкоземельные металлы

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Depositphotos

Группа ученых из Австралийского национального университета выяснила, что некоторые потухшие вулканы хранят значимые запасы редкоземельных элементов — ценного сырья для производства электроники, батарей, электромобилей и других устройств. Исследование опубликовано в научном журнале Geochemical Perspectives Letters (GPL).

Выводы команды основаны на изучении богатых железом типов магмы. Сегодня на Земле не осталось активных вулканов с подобным видом лавы — последние из них потухли миллионы лет назад.

К вулканам с насыщенной железом магмой относятся Эль-Лако в Чили и Кируна в Швеции, где добывают железную руду.

В ходе экспериментов ученые поместили синтетический аналог вулканических пород в капсулы из благородных металлов и подвергли емкости воздействию высокого давления и температуры до 1100°C.

Оказалось, что богатая железом магма превращается в пузырьки внутри обычной магмы. Эти пузырьки поглощают редкоземельные элементы из окружающей среды.

Железистая магма эффективно абсорбирует редкоземы, за счет чего их содержание в пузырьках оказалось примерно в 200 раз выше концентраций в обычной магме.

По словам исследователей, на многих из потухших вулканов уже есть действующие железнорудные шахты. Открытие позволит добывать там редкоземельные элементы с помощью существующей инфраструктуры.

Ранее ученые научились очищать редкоземельные металлы с помощью микробов.

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