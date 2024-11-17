Найден новый признак агрессивного рака

Новое устройство, разработанное Университетом Торонто, показало, что по форме раковой опухоли можно предсказать ее агрессивность. Это позволит лучше подбирать индивидуальную терапию. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.

Связь формы опухоли и ее свойств — в значительной степени неизученная область. Это связано с недостатком методов для изучения трехмерных свойств опухоли. В новой работе ученые создали платформу ReSCUE. Она позволяет извлекать опухолевые клетки для анализа, а также выращивать мини-опухоли любой формы. Большая часть современных исследований сосредоточена на опухолях сферической формы, но опухоли в организме могут принимать самые разные формы.

«Например, в недавнем исследовании, в котором приняли участие 85 пациенток с раком молочной железы, только в 20% случаев опухоли были сферическими», — рассказали ученые.

Исследование раковых клеток пациентов показало, что быстрее делились (то есть были агрессивнее) выпуклые опухоли.

«Понимание взаимосвязи между формой опухоли и поведением клеток важно для прогнозирования агрессивности опухоли и планирования соответствующих стратегий лечения, включая лучевую терапию или доставку лекарств», — объяснили авторы.

Созданное учеными устройство позволит проверить, каким образом на лечение реагируют опухоли различной формы.

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