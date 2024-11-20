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Предложен новый способ диагностики деменции

ASA: вызванные движением глаз вибрации в ушах помогут выявить деменцию

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Shutterstock

Ученые из Высшей технической школы и Дартмутского университета изучили возможность использования наушников для выявления ранних признаков болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы на собрании Американского акустического общества (ASA).

У людей с болезнью Альцгеймера наблюдаются ухудшение памяти, мышления и потеря двигательного контроля. Одним из самых ранних признаков этого может быть замедление непроизвольных движений глаз. Для непосредственного обнаружения и анализа этих движений требуется сложное оборудование, которого нет в большинстве больниц.

В новой работе ученые протестировали альтернативный метод на основе наушников со встроенными микрофонами. Они улавливают колебания барабанной перепонки, которые были вызваны движениями глаз.

Ученые закончили разработку устройства и начали набор здоровых добровольцев и пациентов с болезнью Альцгеймера в исследование. Работа поможет установить разницу между сигналами, поступающими от барабанной перепонки здоровых и больных людей. Это позволит создать
метод простого и непрерывного мониторинга болезни Альцгеймера и других заболеваний нервной системы.

Ранее ученые предупредили, что проблемы со зрением при нормальных глазах указывают на мозговые нарушения.

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