Ученые развеяли миф о диабете беременных

Во время беременности у женщины может развиться обратимый диабет (гестационный). Дети таких женщин считаются подверженными диабету, так как рождаются с более высокой долей подкожного жира. Исследование ученых из Техасского университета в Остине и Гарвардской медицинской школы, опубликованное в журнале AJCN, опровергло эту идею.

Работа показала, что у детей, рожденных женщинами с гестационным диабетом, наблюдается более медленный прирост жира в первый год жизни. Это говорит о том, что рост младенцев может адаптироваться и самокорректироваться. Возможно, младенцы, подвергшиеся воздействию диабета матери, на самом деле не предрасположены к ожирению.

«Мы часто думаем, что дети, подверженные гестационному диабету, автоматически подвергаются более высокому риску детского ожирения, но наши результаты показывают более сложную картину. Хотя они рождаются с большим количеством жира в организме, во многих случаях этот показатель, по-видимому, естественным образом уравновешивается с течением времени», — объяснили ученые.

Авторы проанализировали данные 198 младенцев, половина из которых подверглась внутриутробному воздействию гестационного диабета. Данные были собраны в период с 1996 по 2006 год, причем большинство — до того, как гестационный диабет начали лечить такими препаратами, как метформин или инсулин для контроля уровня сахара в крови.

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