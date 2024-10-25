Найдена связь между деменцией и печенью

Особые молекулы печени могут стать мишенями для лекарств, предотвращающих деменцию. Это показало обзорное исследование, опубликованное в журнале Genomic Psychiatry.

Авторы работы показали, что рецепторы печени X (LXR) и рецепторы щитовидной железы (TRS) вместе участвуют в защите мозга от потери нервных клеток. Взаимодействие этих рецепторов помогает щитовидной железе контролировать уровень холестерина.

LXR и TRS необходимы для нормального развития мозга. Потеря функции LXR приводит к нейродегенерации в нескольких областях мозга у пожилых людей. Активация LXR в будущем может замедлить образование амилоидных бляшек и предотвратить болезнь Альцгеймера. LXR, по-видимому, защищает клетки, которые теряются при болезни Паркинсона. Кроме того, эти рецепторы могут участвовать в защите от рассеянного и бокового амиотрофического склероза.

«Что особенно интригует — это возрастная природа обнаруженных защитных эффектов. Понимание того, почему определенные нервные клетки становятся уязвимыми по мере старения, может быть ключом к разработке профилактики многих заболеваний», — отметили ученые .

Ранее ученые выяснили, какие ошибки в среднем возрасте вредят здоровью мозга.