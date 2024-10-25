Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найдена связь между деменцией и печенью

Genomic Psychiatry: молекулы в печени участвуют в защите мозга от деменции

close
Depositphotos

Особые молекулы печени могут стать мишенями для лекарств, предотвращающих деменцию. Это показало обзорное исследование, опубликованное в журнале Genomic Psychiatry.

Авторы работы показали, что рецепторы печени X (LXR) и рецепторы щитовидной железы (TRS) вместе участвуют в защите мозга от потери нервных клеток. Взаимодействие этих рецепторов помогает щитовидной железе контролировать уровень холестерина.

LXR и TRS необходимы для нормального развития мозга. Потеря функции LXR приводит к нейродегенерации в нескольких областях мозга у пожилых людей. Активация LXR в будущем может замедлить образование амилоидных бляшек и предотвратить болезнь Альцгеймера. LXR, по-видимому, защищает клетки, которые теряются при болезни Паркинсона. Кроме того, эти рецепторы могут участвовать в защите от рассеянного и бокового амиотрофического склероза.

«Что особенно интригует — это возрастная природа обнаруженных защитных эффектов. Понимание того, почему определенные нервные клетки становятся уязвимыми по мере старения, может быть ключом к разработке профилактики многих заболеваний», — отметили ученые .

Ранее ученые выяснили, какие ошибки в среднем возрасте вредят здоровью мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами