Найдена новая причина низкой плотности костной ткани

Найдена молекула, мешающая работать отвечающим за рост кости клеткам. Блокирование этой молекулы может лечь в основу лекарств против остеопороза. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology.

За образование новой костной ткани отвечают клетки-остеобласты. В их транспортировке к кости важную роль играет эндотелий — один из слоев стенки кровеносного сосуда. В новой работе ученые выяснили, что белок CLEC14A на поверхности эндотелиальных клеток может мешать созреванию остеобластов.

Эксперименты на трансгенных мышах показали, что у животных, лишенных белка CLEC14A, была выше минеральная плотность костей. Также их остеобласты в два раза быстрее достигали зрелости.

Ученые считают, что блокирование работы CLEC14A может быть полезно для пациентов с нарушением образования костной ткани, например, при остеопорозе или артрите. Эти заболевания вызывают боль, усталость, потерю работоспособности и одиночество из-за инвалидизации. Несмотря на многообещающие результаты, понадобятся годы дополнительных исследований.

Ранее ортопед Шохирев рассказал о механизмах потери костной массы у пожилых.