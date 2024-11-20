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«Пациентка — одна на миллион»: врачи удалили россиянке огромный носовой камень

В Нижнекамске женщине удалили огромный носовой камень

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Телеграм-канал «Медицинская Россия»

В ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» обратилась женщина с жалобами на заложенность носа и гнойные выделения с резким запахом. Симптомы оказались вызваны ринолитом — образованием камня в носовой полости. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

«Многие ЛОР-врачи за всю свою профессиональную практику не встречают пациентов с таким диагнозом. О ринолите мы знаем из медицинских журналов. Обычно его обнаруживают у детей. Конечно, он бывает в разы меньше, размером с маленькую бусинку. Такой диагноз ставится одному пациенту из 10 000. В нашем случае, с таким большим камнем пациентка точно одна на миллион», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Искандер Мубаракшин.

Камень мог начать образовываться у женщины еще в раннем детстве. Врачи предполагают, что в три-четыре года ей в нос попала песчинка или другое инородное тело. Это привело к повышению вязкости носовой слизи. Пациентка не обращала на это внимание, а инородное тело с годами начало покрываться минеральными солями и слизью.

Длина камня составляла 4 сантиметра, он перекрывал носовой проход. В носу пациентки появились пролежни и перфорация носовой перегородки, поэтому ей понадобилась срочная операция. Твердый носовой камень врачам пришлось расколоть бором и щипцами. Операция прошла успешно, и женщину выписали домой.

Ранее московские хирурги спасли мужчину с 20-сантиметровым ножом в желудке.

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