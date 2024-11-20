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Россиянам рассказали о скрытой эпидемии опасного заболевания легких

Пульмонолог Авдеев: ХОБЛ по показателю смертности болезнь приближается к инфаркту

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Эксперты конгресса «Право на здоровье» заявили, что официальная статистика не отражает реальной картины распространенности хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в России. Об этом сообщает Telegram-канал конгресса.

ХОБЛ в мире — третья по значимости причина летальных исходов и инвалидизации. В России она до сих пор не включена в перечень социально значимых.

«В России, согласно официальной статистике, лишь у 2% населения диагностирована ХОБЛ — реальная же статистическая картина сильно отличается от этих цифр. По данным Сергея Авдеева, сейчас в России как минимум 11 млн человек с таким диагнозом. По показателям смертности болезнь приближается к инфаркту миокарда», — заявил главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

Врач отметил, что обострения ХОБЛ приводят к потере трудоспособности и экономическим потерям до 400 млрд рублей. Люди с последними стадиями болезни теряют восемь-девять лет ожидаемой продолжительности жизни. Это делает необходимым включить ХОБЛ в список социально значимых заболеваний.

Ранее пульмонолог рассказал, при каком стаже курения развивается ХОБЛ.

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