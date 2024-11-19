Ученые выяснили, как стресс ускоряет старение кожи

Команда ученых из Монако установила, что психологический стресс ведет к потере кожной влаги и ослаблению антиоксидантной защиты даже при здоровом образе жизни. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cosmetic Dermatology.

В исследовании приняли участие 36 женщин в возрасте 35–55 лет, которые вели здоровый образ жизни: не курили, не злоупотребляли алкоголем, соблюдали режим сна и не придерживались строгих диет. Уровень стресса участниц был определен с помощью специального опросника. После получения результатов они были разделены на две группы: с легким и умеренным уровнем стресса.

Для диагностики состояния кожи использовались современные методы, включая FRAP-анализ (оценивающий антиоксидантную защиту), трехмерную визуализацию микрорельефа и измерение трансэпидермальной потери влаги.

Результаты показали, что у женщин с умеренным уровнем стресса окислительные процессы в клетках кожи протекали быстрее. Также у участниц из второй группы чаще наблюдалось обезвоживание кожи и увеличение числа мелких морщин на треть.

Лабораторные эксперименты подтвердили полученные данные. Ученые изучили влияние стрессовых гормонов на клетки кожи: кератиноциты, фибробласты и реконструированный эпидермис. Образцы подвергались воздействию гормонов на протяжении 24 часов и более.

Результаты показали, что гормоны стресса повреждают ДНК клеток, замедляют их регенерацию и снижают выработку коллагена I и III типа. Кроме того, стресс негативно влияет на гены, отвечающие за синтез гиалуроновой кислоты (HAS2 и CD44), которая играет ключевую роль в увлажнении и упругости кожи.

Ранее ученые выяснили, может ли стресс на работе ухудшить здоровье сердца.