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Ученые выяснили, кому может навредить ношение медицинских масок

Cognitive Processing: медицинские маски могут усугубить тревогу и депрессию

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Shutterstock

Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) установили, что ношение медицинской маски в течение восьми часов может ухудшить настроение и когнитивные способности. Это может быть особенно опасным для страдающих тревогой и депрессией. Результаты исследования опубликованы в журнале Cognitive Processing.

Чтобы изучить влияние ношения масок на умственные способности и эмоциональное состояние, ученые пригласили к участию в исследовании 42 студента в возрасте от 18 до 36 лет. Испытуемые посетили два лабораторных эксперимента с разницей в неделю: один — с маской, другой — без.

В ходе исследования участники проходили когнитивные тесты и оценивали свое настроение с помощью специализированных опросников. Результаты показали, что во время занятий в маске студенты чувствовали себя менее счастливыми и более напряженными. Они также хуже справлялись с тестом на концентрацию внимания и способность игнорировать отвлекающие факторы, хотя результаты других когнитивных тестов оставались практически неизменными.

Ученые отметили, что такие результаты стали неожиданностью, поскольку студенты университетского возраста, как правило, находятся на пике когнитивного развития.

«Тот факт, что ношение масок вызывало трудности с концентрацией и ухудшало эмоциональное состояние, вызывает беспокойство за более уязвимые группы населения, к которым относятся пожилые люди, лица с депрессией, тревожными расстройствами или респираторными заболеваниями», — подчеркнула ведущий автор исследования, доцент кафедры психологии Университета Отаго Лиана Мачадо.

Ученые предположили, что медицинские маски могут усилить симптомы психических расстройств и когнитивных нарушений, однако для проверки этой гипотезы нужны дополнительные исследования.

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