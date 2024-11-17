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Найден новый способ лечения сезонной депрессии

Naturе: воздействие на рецептор 5-HT7 ослабляет симптомы сезонной депрессии

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Ученые из Калифорнийского технологического института установили, что активация рецептора 5-HT7 ослабляет симптомы сезонной депрессии у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Сезонная депрессия, или сезонное аффективное расстройство (САР), — это категория расстройства, возникающая из-за недостатка солнечного света и увеличения выработки мелатонина в осенне-зимний период. САР, как и многие другие типы психических расстройств, связаны с нарушением работы 5-HT4 и 5-HT7 рецепторов, которые активируются серотонином (так называемым гормоном радости).

Научная группа использовала метод активации целевых генов для стимуляции рецептора 5-HT7. В исследовании приняли участие 100 лабораторных мышей, разделенных на контрольную и экспериментальную группы. Мыши содержались в условиях ограниченного света (4 часа света и 20 часов темноты), что имитировало стрессовую ситуацию.

Результаты показали, что у лабораторных животных с измененным геном рецептора 5-HT7 наблюдалось снижение интенсивности симптомов депрессии на 65%. Также биохимический анализ выявил подавление активности рецептора 5-HT1A, блокирующего высвобождение серотонина.

По словам ученых, результаты их эксперимента могут быть применимы и к людям. Чтобы найти оптимальный способ воздействия на 5-HT7 рецепторы человека, нужны дополнительные исследования.

Ранее стало известно, какие лекарства для сердца могут усилить депрессию.

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