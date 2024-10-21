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Ученые создали первую мРНК-вакцину от тяжелой бактериальной инфекции кишечника

Science: разработан препарат для лечения и профилактики колита

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Sigrid Gombert/Global Look Press

Американские ученые из Пенсильванского университета создали первую мРНК-вакцину от крайне заразной и трудно поддающейся лечению инфекции кишечника, вызванной бактериями Clostridioides difficile. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

C. difficile приводит к развитию колита с симптомами от диареи до летального повреждения толстой кишки. Микробы быстро распространяются с помощью спор и обычно поражают детей и пожилых людей.

От 30% до 40% переболевших колитом людей могут заразиться бактериями снова из-за способности микроорганизмов сохраняться в кишечнике.

Сегодня не существует вакцин против C. difficile, а вызванная ей болезнь лечится длительным курсом антибиотиков.

В новом исследовании команда обнаружила, что созданный ими препарат защищает от первичных и рецидивирующих инфекций C. difficile, вызывая сильный иммунный ответ. Это способствует очищению кишечника от существующих микробов.

Ученые использовали платформу вакцины mRNA-LNP, которую ранее применили для разработки вакцины против COVID-19.

Предыдущие вакцины, включая не-мРНК-вакцину, которая проходила клинические испытания в 2022 году, не достигли исследовательского порога для выпуска на рынок.

Ранее ученые создали новый антибиотик, заставляющий клетки бактерий самоуничтожаться.

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