Ученые нашли на Кубе самого большого и мохнатого тарантула в своем роде

Международная группа ученых из Чехии и Кубы нашла ранее неизвестную разновидность пауков-тарантулов, обитающую в национальном парке Виньялес на западе Кубы. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Natural History (JNH).

Открытым тарантулам дали имя Trichopelma grande. По словам специалистов, его представители оказались не только крупнейшими в роде Trichopelma, но и обладающими самой густой шерстью по сравнению с родственными видами.

В ходе исследования специалисты извлекли и секвенировали ДНК паукообразных, а также обнаружили некоторые внешние особенности.

Верх тела паука покрыт частыми каштаново-коричневыми волосками по краям, в то время как центр остается гладким и безволосым, демонстрируя его темно-коричневую поверхность.

Размер головы намного превосходит таковой у других известных видов в пределах рода, придавая ему выразительный вид, отметили ученые.

Например, лапы взрослых самцов Trichopelma grande имели характерные кисточки из шерсти на лапах. Такие детали обычно наблюдаются у древесных пауков и крайне необычно для наземных видов. Однако открытые тарантулы не живут на деревьях, предпочитая рыть норы в земле, что соответствует типичному поведению рода Trichopelma.

Специалисты добавили, что Trichopelma grande обитает только на ограниченном участке парка Виньялес и может нуждаться в защите как редкий вид.

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