Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли на Кубе самого большого и мохнатого тарантула в своем роде

JNH: на западе Кубы открыли новый вид пауков с необычными особенностями

close
David Ortiz/Journal of Natural History

Международная группа ученых из Чехии и Кубы нашла ранее неизвестную разновидность пауков-тарантулов, обитающую в национальном парке Виньялес на западе Кубы. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Natural History (JNH).

Открытым тарантулам дали имя Trichopelma grande. По словам специалистов, его представители оказались не только крупнейшими в роде Trichopelma, но и обладающими самой густой шерстью по сравнению с родственными видами.

В ходе исследования специалисты извлекли и секвенировали ДНК паукообразных, а также обнаружили некоторые внешние особенности.

Верх тела паука покрыт частыми каштаново-коричневыми волосками по краям, в то время как центр остается гладким и безволосым, демонстрируя его темно-коричневую поверхность.

Размер головы намного превосходит таковой у других известных видов в пределах рода, придавая ему выразительный вид, отметили ученые.

Например, лапы взрослых самцов Trichopelma grande имели характерные кисточки из шерсти на лапах. Такие детали обычно наблюдаются у древесных пауков и крайне необычно для наземных видов. Однако открытые тарантулы не живут на деревьях, предпочитая рыть норы в земле, что соответствует типичному поведению рода Trichopelma.

Специалисты добавили, что Trichopelma grande обитает только на ограниченном участке парка Виньялес и может нуждаться в защите как редкий вид.

Ранее исследователи расшифровали структуру одного из мощнейших паучьих ядов в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами