Найден возможный способ избежать двух миллионов летальных исходов

Уничтожить супербактерий могут вещества, связывающие магний. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Согласно недавнему исследованию, к 2050 году число летальных исходов в мире из-за устойчивых к лекарствам бактерий возрастет почти до 2 миллионов в год. Это делает неэффективность антибиотиков глобальной проблемой здравоохранения.

В новом исследовании ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что устойчивость к антибиотикам дорого обходится бактериям.

«Мы обнаружили ахиллесову пяту бактерий, устойчивых к антибиотика. Возможно воспользоваться этим, чтобы подавить распространение супербактерий», — объяснили ученые.

Биологи решили выяснить, почему устойчивые к лекарствам бактерии (Bacillus subtilis) не становятся доминирующими в популяции. Оказалось, что для развития устойчивости к антибиотикам микробам нужно потреблять больше магния. Если его недостаточно, страдает их аппарат синтеза белков. Эти молекулы отвечают за все важнейшие функции организма, в том числе за удвоение ДНК и размножение.

Ученые считают, что связывание ионов магния в окружающей среде бактерий могло бы сделать жизнь устойчивых микробов сложнее. Для этого не нужно использовать агрессивные химикаты, и в перспективе такое решение могло бы смягчить проблему устойчивости микробов к антибиотикам.

Ранее ученые сделали открытие, которое поможет очистить морскую рыбу от ртути.