Ученые развеяли миф о малоподвижном образе жизни

Малоподвижный образ жизни увеличивает риск развития сердечных заболеваний даже у тех, кто достаточно тренируется. Это означает, что физической активности после долгого сидения может быть недостаточно для защиты здоровья, показало исследование, опубликованное в журнале JACC.

Ученые проанализировали данные 89 тысяч человек с помощью алгоритма машинного обучения. Длительное сидение (или нахождение в лежачем или полулежачем положении) было связано с повышенным риском болезней сердца. При этом не учитывались периоды лежания во время ночного сна.

Малоподвижный образ жизни был связан с более высоким риском всех четырех типов сердечно-сосудистых заболеваний. Вероятность сердечной недостаточности и летального исхода из-за сердечно-сосудистых заболеваний был выше на 40-60% у тех, кто проводил неподвижно более 10,6 часов в сутки.

Многие негативные последствия малоподвижного образа жизни сохранялись даже у тех людей, кто выполнял рекомендации ВОЗ, уделяя тренировкам более 150 минут в неделю. Например, тренировки снижали риск мерцательной аритмии и инфарктов при малоподвижном образе жизни. Однако они не влияли на развитие сердечной недостаточности и риск летального исхода из-за болезней сердца.

Результаты помогут улучшить рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В будущем ученые планируют выяснить, как малоподвижный образ жизни влияет на другие аспекты здоровья.

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