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Ученые нашли «сверхпрожорливую» черную дыру в ранней Вселенной

NatAstron: открыта черная дыра, поглощающая материю в 40 раз быстрее возможного

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NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/M. Zamani

Группа астрономов из Международной обсерватории Джемини открыла сверхмассивную черную дыру, возникшую всего через 1,5 млрд лет после Большого взрыва. Оказалось, что объект поглощает материю с экстремальной скоростью, в десятки раз превышающую теоретически возможные темпы. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstron).

Очень прожорливой черной дыре присвоили имя LID-568. Ее удалось найти за счет интенсивного рентгеновского излучения с помощью интегрального спектрографа NIRSpec космического телескопа «Джеймс Уэбб».
NIRSpec позволил команде получить полный обзор своей цели и ее окрестностей, что привело к неожиданному открытию мощных оттоков газа вокруг центра черной дыры. Скорость и размер этих оттоков привели команду к выводу, что значительная часть роста массы LID-568 могла произойти в одном эпизоде ​​быстрой аккреции (поглощения).

Астрономы обнаружили, что LID-568 пожирает материю в 40 раз быстрее предельно возможного показателя, называемого пределом Эддингтона.

Этот предел относится к максимальной светимости, которую может достичь черная дыра, а также к тому, насколько быстро она может поглощать вещество, так что ее внутренняя гравитационная сила и внешнее давление, создаваемое теплом сжатой, падающей материи, остаются в равновесии.

Открытие дало новое понимание процессов формирования сверхмассивных черных дыр из более мелких «семян», которые, согласно современным теориям, возникают либо в результате угасания первых звезд во Вселенной (легкие семена), либо при коллапсе газовых облаков (тяжелые семена). До сих пор эти теории не имели фактических подтверждений.

По словам ученых, LID-568 показала, что сверхмассивные черные дыры способны появляться за один эпизод аккреции вне зависимости от типа семени.

Ранее астрономы зафиксировали «сверхсветовое» излучение квазара недалеко от Земли.

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