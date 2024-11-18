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Ученые раскрыли тайну ужасных звуков «свистков-черепов» из ацтекских захоронений

CommsPsy: погребальные свистки ацтеков воздействуют на корковые зоны мозга

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Communications Psychology (2024)

Швейцарские нейробиологи из Цюрихского университета обнаружили, что древние глиняные свистки из ацтекских захоронений могут внушать людям чувство тревоги и страха своими звуками. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Psychology (CommsPsy).

Археологи нашли множество свистков в форме черепов при раскопках погребений ацтеков, датируемых 1250-1521 годами нашей эры.

Звук этого инструмента напоминает нечто среднее между воем и истошным человеческим воплем.

Предыдущие исследования показали, что такой звук создается при соударении акустических волн, возникающих при прохождении воздуха через камеры свистка разного объема.

Чтобы изучить воздействие производимого свистками шума на психику человека, команда пригласила несколько добровольцев. Участники эксперимента слушали звучание ацтекских свистков, пока ученые фиксировали их нервные и психологические реакции на раздражитель.

Наблюдения показали, что звуки свистка активировали определенные низкоуровневые слуховые зоны в коре мозга, переводя нервную систему в состояние повышенной готовности.

Участники также отметили, что звучание свистка вызывало у них чувство страха, отвращения и дезориентации.

Ученые предположили, что эти инструменты использовались в ходе ритуальных церемоний, связанных с загробным миром.

Ранее археологи нашли место детских жертвоприношений древними майя.

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