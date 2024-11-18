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Российские ученые нашли простой способ повысить скорость и качество 3D-печати

В ПНИПУ и УРФУ увеличили прочность 3D-печати на 30% за счет порошковой проволоки

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Shutterstock/Factory_Easy

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно с коллегами из Уральского федерального университета (УРФУ) усовершенствовали технологию трехмерной печати, повысив скорость процесса и прочность изделий. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Пермского Политеха.

По словам специалистов, для изготовления крупных металлических деталей хорошо себя зарекомендовал метод проволочной наплавки. Сырьем для этого способа служит металлическая проволока, которая тает под действием электротока и наносится слой за слоем с помощью роботизированного манипулятора.

Команда специалистов из ПНИПУ и УРФУ модернизировала этот подход, заменив обычную проволоку на порошковый аналог, куда входят различные добавки и ферросплавы.

«Из-за теплофизических особенностей порошковых проволок, а также в зависимости от их типа, состава и выбранного режима наплавки можно на 10-30% повысить производительность процесса по сравнению с проволоками сплошного сечения.

Использование определенных компонентов в составе сердечника проволоки позволяет получить практически любой необходимый химический состав наплавляемого материала», – уточнил научный сотрудник лаборатории методов создания и проектирования систем «материал-технология-конструкция» ПНИПУ Глеб Пермяков.

Ученые разработали проволоку с порошковым сердечником, содержащим хром, марганец, никель, молибден, медь и азот. Подбор компонентов позволил улучшить свойства получаемого материала – прочность и пластичность.

По словам исследователей, замена материала позволила избавиться от пор, трещин, шлаковых включений и других дефектов при печати деталей. А сами изделия стали на 20–30% прочнее аналогов из обычной проволоки.

Ранее российские ученые разработали технологию печати сердечных имплантов.

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