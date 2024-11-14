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Найдена генетическая причина тяги к сладкому

Gastroenterology: активность гена SI регулирует тягу к сладкому

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Ученые из Италии, Испании и Дании обнаружили, что вариации гена SI влияют на потребление и предпочтение сахарозы у людей. Результаты опубликованы в журнале Gastroenterology.

Исследования показали, что жители Великобритании потребляют 9–12% суточных калорий в виде свободных сахаров, включая сахарозу. До 79% населения также перекусывает сладким до трех раз в день. Однако не все могут усваивать сахар одинаково. Около 10% британцев страдают синдромом раздраженного кишечника, связанного с генетическими дефектами в переваривании сахарозы.

Ученые обнаружили, что генетические различия в способности переваривать глюкозу не только влияют на количество потребляемой сахарозы, но и на тягу к сладким продуктам. В ходе экспериментов с мышами, у которых отсутствовал ген SI, исследователи заметили значительное снижение потребления сахарозы. Эти данные были подтверждены в ходе двух крупных популяционных исследований на людях: одно из них провели с участием шести тысяч человек из Гренландии, а в другое включили данные 134 766 добровольцев из Британского биологического банка.

Используя нутригенетический подход, ученые выяснили, что в Гренландии люди с неперевариваемостью сахарозы потребляют меньше продуктов с высоким содержанием сахара, в то время как в Великобритании те, у кого имеется дефектный или частично функционирующий ген SI, чаще склонны выбирать сладкие продукты.

Ранее был обнаружен ген редких и неизвестных заболеваний.

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