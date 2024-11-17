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Ученые нашли необычную связь между объемом мозга и характером собак

BioLet: мозг служебных пород собак оказался меньше, чем у их комнатных сородичей

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Depositphotos

Международная группа ученых из Швейцарии и Франции обнаружила, что породные функции и поведение коррелируют с относительным эндокраниальным объемом (ОЭО) у домашних собак. Исследование опубликовано в научном журнале Biology Letters (BioLet).

Хотя мозг собак в среднем на 20% меньше, чем у их дикого предка, серого волка, они часто демонстрируют ряд эквивалентных когнитивных навыков, бросая вызов некоторым традиционным предположениям о размере мозга и интеллекте.

Исследователи проанализировали данные 1682 собак, представляющих 172 породы и выяснили, что ОЭО взаимосвязан с функцией, размером тела, филогенетической кладой и формой черепа животных.

Оказалось, что ОЭО увеличивается при наличии страха, агрессии, стремления к вниманию и тревожности при расставании, но уменьшается при обучении.

Декоративные породы собак, выведенные в первую очередь для общения с человеком, обладают наибольшими относительными размерами мозга по сравнению с массой тела.

Рабочие породы, отобранные для сложных задач по оказанию помощи человеку, таких как охрана, спасение и поддержание порядка, демонстрируют наименьшие ОЭО.

Эта обратная зависимость предполагает, что сложность навыков, традиционно связываемых с более высоким уровнем познания, не обязательно соответствует более крупным размерам мозга у собак.

Ранее ученые нашли сходство между интеллектом собак и человека.

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