Ученые выяснили, как жара еще сильнее усугубляет проблему меняющегося климата

Международная группа ученых из Китая, Великобритании, США, Германии и других стран выяснила, что волны жары подрывают способность земли поглощать атмосферный углерод. Из-за этого в атмосфере остается больше углекислого газа, что усиливает парниковый эффект. Исследование опубликовано в научном журнале National Science Review (NSR).

В новой работе специалисты проанализировали данные наблюдений обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях. Оказалось, что в 2023 году концентрация диоксида углерода в воздухе выросла на 86% по сравнению с годом ранее, что стало рекордно высоким показателем с начала наблюдений в 1958 году.

Несмотря на столь резкий подъем, выбросы ископаемого топлива за тот же период увеличились всего на 0,6%, что позволяет предположить, что причиной роста могли стать другие факторы, такие как ослабление поглощения углерода естественными экосистемами.

Обычно земля поглощает примерно треть выбросов углекислого газа, производимых человеком. По словам ученых, в 2023 году эта способность упала до одной пятой (20%) от нормального уровня, что стало самым низким показателем за два десятилетия.

Исследователи отметили, что снижение было обусловлено экстремальной жарой 2023 года, которая провоцировала масштабные лесные пожары и сильные засухи на разных континентах.

«Эти пожары и засухи привели к существенной потере растительности, ослабив способность экосистемы суши поглощать углекислый газ. Это еще больше усугубилось особенно сильным явлением Эль-Ниньо, которое исторически снижает способность тропиков поглощать углерод», — уточнили авторы статьи.

Исследователи предполагают, что снижение способности экосистем суши Земли поглощать углекислый газ может указывать на то, что эти естественные поглотители углерода приближаются к своему пределу и больше не справляются с функцией смягчения последствий, которую они исторически выполняли, нейтрализуя половину антропогенных выбросов углекислого газа.

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