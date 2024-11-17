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Ученые открыли новое полезное свойство сои

CN: соевый белок может замедлить развитие сердечной недостаточности

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Ученые из Высшей медицинской школы Университета Нагоя обнаружили, что соевый белок β-конглицинин (β-CG) может поддерживать здоровье сердца, влияя на кишечные бактерии. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Nutrition.

Многие люди с проблемами с сердцем стараются придерживаться питательной диеты, чтобы снизить риск прогрессирования заболеваний. Важным элементом правильного питания выступают бобовые и соя, которые известны своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Исследователи предположили, что определенные белки, содержащиеся в сое, могут помочь предотвратить повреждение сердца.

Ведущий автор исследования Нозоми Фурукава и ее коллеги провели эксперимент на мышах, склонных к сердечной недостаточности. Животных кормили соевым белком β-CG. Употребление β-CG способствовало увеличению в кишечнике количества бактерий, вырабатывающих короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA) — уксусную, масляную и пропионовую. Также у мышей улучшилась работа сердца, замедлилось утолщение сердечной мышцы и рубцевание тканей миокарда.

Несмотря на видимую пользу, ученые уточнили, что соя и ее компоненты могут быть неэффективны для всех людей ( например, для тех, кто страдает аллергией). В будущем исследователи планируют изучить молекулярный механизм действия β-CG и его влияние на синтез SCFA в кишечнике человека. Это может открыть путь к созданию новых методов лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач рассказала, как избежать вздутия живота после употребления бобовых.

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