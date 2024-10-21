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Врач рассказала, как избежать вздутия живота после употребления бобовых

MedicalXpress: тмин и имбирь помогают избежать вздутия живота от бобовых

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Pixabay

Предотвратить газообразование и вздутие живота после употребления бобовых помогает их замачивание. Также с бобовыми нужно употреблять травы, которые помогают пищеварению — тмин, кориандр, фенхель и имбирь. Об этом изданию MedicalXpress рассказала доктор Мопелола Адейемо, диетолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

По словам врача, основная причина вздутия — высокое содержание клетчатки в бобах. Клетчатка представляет собой пищевые волокна, важные для здоровья, но способные вызывать газообразование. Чаще всего это происходит, когда организм человека не привык к ее регулярному потреблению. Адейемо предлагает вводить бобовые в рацион небольшими порциями для адаптации желудочно-кишечного тракта.

Замачивание бобовых на ночь эффективно помогает удалить соединения, вызывающие газообразование. Кроме того, переваривание фасоли, гороха, сои, нута и чечевицы облегчают травы и специи. К ним относятся тмин, кориандр, фенхель и имбирь.

Несмотря на трудности в усвоении, бобовые играют важную роль в здоровом питании. Они не только снижают уровень холестерина и сахара в крови, но и помогают контролировать вес. Кроме того, бобовые выступают богатыми источниками важных для здоровья питательных веществ — меди, фолиевой кислоты, железа, магния и витамин В6.

Ранее были названы два самых важных полезных свойства бобовых.

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