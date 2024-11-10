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Ученые раскрыли тайну жидких рек в холодном климате древнего Марса

JRG Planets: реки Марса текли по ледяным тоннелям длиной в тысячи километров

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ESA/DLR/FU Berlin

Американские ученые из Планетологического института в Аризоне выяснили, каким образом на древнем Марсе долгое время сохранялись жидкие реки и даже моря, несмотря на сильное похолодание на поверхности. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Geophysical Research: Planets (JRG Planets).

Согласно геологическим и минералогическим данным, около 4 млн лет назад Марс был достаточно теплым и влажным, чтобы поддерживать множество рек, озер и огромного северного моря.

Но примерно 3,6 млн лет назад климат Красной планеты стал значительно холоднее из-за постепенной потери атмосферы. Однако даже в те времена на Марсе каким-то образом сохранялись реки и даже моря, озадачивая планетологов.

В новом исследовании специалист Планетологического института Питер Бюлер нашел ответ на этот парадокс, смоделировав образование льда из углекислого газа на южном полюсе Марса.

Расчеты показали, что 3,6 млрд лет назад толщина южной полярной шапки планеты достигла 650 метров. Ледник изолировал регион, предотвратив утечку тепла из недр планеты, а также создал давление на поверхность. Сочетание этих условий позволило льдам таять и вытекать. Со временем вода проложила себе пути протяженностью в тысячи километров под сводами ледяных тоннелей.

На сегодняшнем сухом Марсе сохранились остатки четырех крупных речных русл, впадающих в бассейн равнины Аргир — гигантский ударный кратер шириной 1,7 тыс. километров и глубиной 5,2 километра.

На протяжении миллионов лет подледные реки наполняли Аргир водой, образовав акваторию размером со Средиземное море. Воды было столько, что Аргир иногда выходил из берегов, затапливая северные равнины Марса.

В последствии на Марсе похолодало настолько, что жидкая вода на его поверхности полностью исчезла.

Ранее исследователи выяснили, как именно Марс стал непригодным для жизни.

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