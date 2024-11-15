Российские врачи нашли более эффективный способ лечения лейомиосаркомы матки

На Российском онкологическом конгрессе в Москве представили исследование специалистов Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины о преимуществах применения пролонгированной формы гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (Г-КСФ) для профилактики нейтропенических осложнений при химиотерапии у пациенток с лейомиосаркомой матки, сообщает пресс-служба конгресса.

Специалисты представили результаты лечения 62 пациенток, который показал, что использование пролонгированной формы гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (Г-КСФ) снижает риск осложнений при химиотерапии и сокращает время госпитализации.

Обычно для лечения используют гемцитабин и доцетаксел. Эти препараты сдерживают рост опухоли, но понижают количество лейкоцитов.

Исследование проводилось с января 2018 года по декабрь 2023 года, во время которого врачи сравнивали 2 способа лечения пациенток. В первом пациенткам вводили препарат в 1-й и 8-й дни, а потом они ежедневно получали короткую форму лекарства для защиты от осложнений. Во втором варианте схема была такой же, но вместо ежедневных уколов пациенткам делали одну инъекцию препарата длительного действия (эмпэгфилграстим).

Как отметила ведущий автор исследования, кандидат медицинских наук Валерия Саевец, при использовании схемы с коротким гранулоцитарным колониестимулирующим фактором (Г-КСФ) пациентки находились в стационаре 15 дней.

«При применении пролонгированной формы препарата госпитализация длилась 9 дней, и ни в одном случае не потребовалось ее продление», — сказала она.

Расчеты специалистов показали, что общие затраты на лечение при использовании более дорогого пролонгированного препарата остались практически одинаковыми (54 300 рублей при использовании традиционной схемы и 56 440 рублей - при новой). Врачи объяснили это сокращением времени пребывания в стационаре.

Также специалисты отметили, что при использовании пролонгированной формы препарата уменьшается психологическая нагрузка на пациенток, а медицинскому персоналу не нужно делать инъекции ежедневно.

Авторы статьи отмечают, что «схема с применением Г-КСФ пролонгированного действия является эффективной, удобной в применении и экономически выгодной в рамках работы койки круглосуточного стационара».

Это первая в России работа, в которой проведен детальный фармакоэкономический анализ применения разных форм препаратов для профилактики осложнений химиотерапии у пациенток с лейомиосаркомой матки. Его результаты опубликованы в журнале «Современная онкология» и могут быть использованы для оптимизации протоколов лечения в российских онкологических центрах.