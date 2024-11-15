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Крымский астроном открыл свою 13-ю комету

Астроном Борисов открыл свою 13-ю комету и назвал ее C/2024 V1

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Astro Channel/YouTube

Астроном из Крыма Геннадий Борисов открыл новую комету, которая стала 13-й в его списке. Об этом ученый сообщил РИА Новости.

«В ночь на 8 ноября во время наблюдений в Научном (поселок в Крыму. — «Газета.Ru») я обнаружил новый объект, который изначально посчитал астероидом. Последующие наблюдения и сделанные снимки показали его диффузность и малый хвост — всего несколько угловых секунд, что является признаком кометы», — сказал мужчина.

Борисов добавил, что сперва он передал данные об обнаруженном объекте в Центр малых планет. Однако специалисты официально подтвердили, что астроном открыл новую комету.

Небесному телу дали название C/2024 V1 (Borisov).

10 ноября группа ученых из Британской астрономической ассоциации (BAA) зарегистрировала яркую вспышку огромной криовулканической кометы 29P/Швассмана — Вахмана, на которой произошло четыре извержения за 48 часов. Она представляет собой ледяной объект диаметром 60 километров.

Ранее ученые научились искать опасные для Земли кометы по космическим «хлебным крошкам».

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