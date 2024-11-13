Ученые рассказали, как снизить риск аритмии на 11%

Ученые из Нью-Йоркского университета Лангона установили, что каждый дополнительный час физической активности в неделю способен снизить риск развития аритмии на 11%. Результаты представлены на сайте Американской кардиологической ассоциации (АНА).

В исследовании приняли участие более шести тысяч человек. Данные об уровне их физической подвижности были получены с помощью устройств Fitbit. Участники носили фитнес-трекеры на протяжении года, что дало ученым возможность отслеживать активность добровольцев и оценивать влияние этих показателей на сердечный ритм.

Руководитель исследования, доктор Шон Хеффрон, отметил, что даже небольшое повышение активности, соответствующее рекомендациям Американской кардиологической ассоциации (2,5-5 часа умеренной или интенсивной нагрузки в неделю), снижало риск развития аритмии на 60%. У тех, кто занимался более пяти часов в неделю, этот риск оказался еще ниже — на 65%.

Ученые также установили, что даже один час дополнительной физической активности оказывал значительное положительное влияние на физическое здоровье, снижая вероятность нарушения сердечного ритма на 11%.

Исследователи подчеркнули, что для улучшения здоровья сердца не требуется заниматься интенсивными тренировками — достаточно регулярных умеренных упражнений, таких как быстрая ходьба, плавание или легкий бег.

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