Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, как снизить риск аритмии на 11%

АНА: один час физической активности в неделю снижает риск аритмии на 11%

close
Shutterstock

Ученые из Нью-Йоркского университета Лангона установили, что каждый дополнительный час физической активности в неделю способен снизить риск развития аритмии на 11%. Результаты представлены на сайте Американской кардиологической ассоциации (АНА).

В исследовании приняли участие более шести тысяч человек. Данные об уровне их физической подвижности были получены с помощью устройств Fitbit. Участники носили фитнес-трекеры на протяжении года, что дало ученым возможность отслеживать активность добровольцев и оценивать влияние этих показателей на сердечный ритм.

Руководитель исследования, доктор Шон Хеффрон, отметил, что даже небольшое повышение активности, соответствующее рекомендациям Американской кардиологической ассоциации (2,5-5 часа умеренной или интенсивной нагрузки в неделю), снижало риск развития аритмии на 60%. У тех, кто занимался более пяти часов в неделю, этот риск оказался еще ниже — на 65%.

Ученые также установили, что даже один час дополнительной физической активности оказывал значительное положительное влияние на физическое здоровье, снижая вероятность нарушения сердечного ритма на 11%.

Исследователи подчеркнули, что для улучшения здоровья сердца не требуется заниматься интенсивными тренировками — достаточно регулярных умеренных упражнений, таких как быстрая ходьба, плавание или легкий бег.

Ранее трансплантолог рассказал, можно ли выращивать сердца для пересадки в телах свиней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами