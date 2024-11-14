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Названа ошибка в образе жизни, ведущая к импотенции

JSM: хроническое недосыпание повышает риск эректильной дисфункции

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Ученые из Аньхойского Медицинского университета (Китай) установили, что хроническое недосыпание вызывает эректильную дисфункцию из-за повышенного окислительного стресса у крыс. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Sexual Medicine (JSM).

Ученым давно известно, что качественный ночной сон выступает основой для здоровья мужской репродуктивной системы. Многочисленные исследования показали, что проблемы со сном могут приводить к импотенции. Тем не менее, в предыдущих научных работах уделялось мало внимания механизмам, связывающим хроническое недосыпание с эректильной дисфункцией.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, китайские ученые провели трехнедельный эксперимент на двух группах крыс. У первой группы животных создали дефицит сна, в то время как режим дня второй оставался неизменным. По окончании исследования у крыс взяли образцы крови для оценки уровня тестостерона (мужского полового гормона), а также оценили эректильную функцию путем измерения внутрикавернозного давления после стимуляции кавернозного нерва.

Результаты показали, что у недосыпающих крыс наблюдалось заметное снижение эректильной функции, однако уровень тестостерона в их сыворотке крови оставался статистически неизменным. Также было установлено, что недостаток сна привел к усилению в организме окислительного стресса (повреждения клеток неустойчивыми химическими частицами). Это ускорило разрушение клеток гладких мышц и эндотелия (выстилающих сосуды), тем самым нарушив механизм эрекции.

Ученые считают, что результаты исследования могут быть частично применимы и к людям. Авторы отметили, что полученные данные могут способствовать разработке новых методов профилактики повреждения тканей полового члена при хроническом недосыпании.

Ранее был назван неожиданный фактор, приводящий к проблемам с эякуляцией.

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