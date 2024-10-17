Назван неожиданный фактор, приводящий к проблемам с эякуляцией

Работа в ночное время может вызывать различные проблемы в сексуальной жизни мужчин, в том числе преждевременную эякуляцию и эректильную дисфункцию. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-эндокринолог, диетолог сети «Клиника Фомина» в Уфе Александр Калинченко.

«Работающие по ночам мужчины чаще имеют эректильную дисфункцию, и у них с большей вероятностью выявляются репродуктивные патологии. Также были получены данные, что работа в течение года на сменном графике или меньший период, не приводила к подобным проблемам. Но по статистике риски подобного становились значительно выше спустя три года работы по ночам», – рассказал врач.

По его словам, проблемы сексуальной сферы могут быть связаны со стрессом, отсутствием спорта, злоупотреблением алкоголем (более двух раз в неделю), приемом лекарств.

«Работа по ночам может нарушать циркадные ритмы, которые регулирует гормон мелатонин. Он формирует биологические часы нашего организма, которые идут вразрез со сменной работой. Поэтому многим, кто трудился ночью так некомфортно спать днем, хотя они легко могут уснуть от усталости. Именно несовпадение сна и времени секреции мелатонина делает сон таким некачественным, что тоже влияет на общее состояние организма, в том числе и на эякуляцию и эрекцию», – отметил врач.

Людям, которые работают по ночам, необходимо наблюдение у эндокринолога или сомнолога, чтобы при необходимости компенсировать нехватку сна и минимизировать появление негативных проявлений.

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