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Российские ученые рассказали об испытаниях первого российского неинвазивного глюкометра

Первый МГМУ: первый неинвазивный российский глюкометр скоро испытают на людях

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Ученые МГМУ имени Сеченова создали неинвазивный глюкометр с применением рамановской спектроскопии и машинного обучения для анализа уровня сахара и гликированного гемоглобина в крови. Об этом «Газете.Ru» рассказала автор разработки, генеральный директор стартапа HemoTech AI, студентка Института общественного здоровья имени Ф. Ф. Эрисмана Сеченовского Университета Екатерина Поликер.

По словам Поликер, новый глюкометр проводит анализ крови оптическим методом. В состав аппаратного комплекса входит система линз, фильтров, а также специальная фотодетектирующая матрица.

«Когда мы смотрим телевизор с плазменным экраном, на ячейки экрана приходит сигнал, который преобразуется в изображение. В нашем устройстве происходит то же самое: луч выходит из прибора и проникает в ткани кожи. В тканях накапливается сигнал, отражается и возвращается на систему фильтров. Они отсекают ненужные сигналы, такие как свет от жиров, белков, воды и других веществ, которые присутствуют в коже, и оставляют только нужные сигналы», — объяснила разработчица.

После того, как сигналы «возвращаются» на фотодетектирующую матрицу, искусственный интеллект анализирует их и определяет уровень сахара в крови. Погрешность при измерении концентрации глюкозы и гликозилированного гемоглобина таким методом составляет 8% и 5-6% соответственно.

Сейчас промышленные образцы устройства проходят испытания в трех лабораториях. Новую технологию пока тестируют на образцах крови, оставшихся в использованных пробирках. Ученым необходимо еще три-четыре месяца для получения итоговых результатов и регистрационного удостоверения, позволяющего перейти официальным клиническим испытаниям на людях.

Ранее ученые нашли негативный эффект у препаратов от диабета и ожирения.

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