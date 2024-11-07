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Ученые нашли негативный эффект у препаратов от диабета и ожирения

The Lancet: лекарства с агонистами ГПП-1 вызывают потерю мышечной массы

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Международная группа ученых из Канады и Бразилии обнаружила, что популярные препараты для похудения могут влиять на снижение мышечной массы. Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet.

Речь идет о средствах с агонистами рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), которые изначально предназначались для лечения диабета 2 типа. К их числу относится Оземпик и его аналоги.

Как показали наблюдения, эти средства не только облегчают потерю веса, но и улучшают здоровье почек, сердца, а также обладают другими положительными для здоровья эффектами.

В новом исследовании ученые выяснили, что наряду с пользой агонисты ГПП-1 стимулируют потерю мышечной массы, что может привести к нарушению обмена веществ и сбоям в усвоении инсулина.

По словам специалистов, уменьшение скелетных мышц можно компенсировать на 50–95% за счет силовых тренировок и потребления достаточного количества белка.

Потенциальная потеря мышечной массы не означает, что пациентам следует прекратить прием агонистов ГПП-1. Но, учитывая, насколько важны мышцы для здоровья человека, ученые подчеркнули необходимость продолжить исследования эффектов этих препаратов.

Ранее стало известно, про препараты с агонистами ГПП-1 облегчают боли в коленях при артрите.

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