Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли неизвестные угрозы для мировой популяции акул

SciAdv: прибрежные виды акул подвергаются угрозе из-за торговли их плавниками

close
Magnolia Press

Американские ученые из Флоридского международного университета при участии китайских коллег из Гонконга обнаружили ранее неизвестные угрозы для популяций акул по всему миру. Оказалось, что мелкие прибрежные виды этих рыб активно добываются ради плавников, а также стремительно растет вылов молодых особей более крупных видов акул. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда проанализировала ДНК примерно 4 тыс. акульих плавников, собранных на рынках в период с 2014 по 2021 год.

Исследование выявило существенные пробелы в сохранении 19 видов малых акул, находящихся под угрозой исчезновения и не защищенных Конвенцией о международной торговле исчезающими видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).

Анализ ДНК также показал, что люди ловят ради плавников молодых особей более крупных видов акул, включая находящихся под угрозой исчезновения акул-молотов, шелковых акул и черноперых акул.

Открытие указывает на то, что значительная эксплуатация молодых особей может влиять на устойчивость рыболовства, отметили исследователи.

Ранее ученые научились отпугивать больших белых акул светодиодными лентами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами