Создано новое соединение для снижения веса

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора и Медицинской школы Стэнфордского университета разработали новое соединение BHB-Phe, которое регулирует аппетит и массу тела посредством взаимодействия с нейронами в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Ранее считалось, что BHB (бета-гидроксибутират) — это соединение, вырабатываемое печенью и используемое организмом как источник энергии. Однако последние исследования показали, что уровень BHB повышается после голодания и физических упражнений, что привлекло внимание ученых к его возможному применению при ожирении и диабете.

В новом исследовании группа ученых из Стэнфордского университета обнаружила, что BHB участвует в другом важном метаболическом процессе. Фермент CNDP2 присоединяет BHB к аминокислотам, образуя соединение, которое может оказывать влияние на массу тела и метаболизм. Одним из таких соединений является BHB-фенилаланин (BHB-Phe).

Команда ученых из Бейлорского университета исследовала, как BHB-фенилаланин влияет на пищевое поведение и массу тела у мышей. Исследования показали, что это соединение активирует нейронные популяции в гипоталамусе и стволе головного мозга, что подавляет аппетит и способствует снижению массы тела. В то же время мыши, генетически модифицированные так, чтобы не вырабатывать CNDP2, ели больше и набирали вес.

Кроме того, фермент CNDP2 также может производить родственное соединение — Lac-Phe, которое ранее продемонстрировало способность лечить ожирение у мышей. Однако исследования показали, что Lac-Phe и BHB-Phe воздействуют на разные нейронные группы в мозге, что указывает на наличие разных механизмов их действия, несмотря на схожий эффект на пищевое поведение.

По словам ученых, BHB-Phe открывают новые перспективы для лечения заболеваний, связанных с нарушениями метаболизма, таких как ожирение и диабет. Однако, чтобы выяснить, как соединение воздействует на людей, нужны дополнительные исследования.

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