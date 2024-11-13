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Психопата можно определить по реакции на боль, выяснили ученые

ComPsy: люди с психопатией чаще бывают устойчивы к боли

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fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из нидерландского Университета Радбуда установили, что люди, которые могут переносить более сильную боль, с большей вероятностью являются психопатами. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Psychology (ComPsy).

В исследовании участвовали 106 добровольцев, которые прошли анкетирование на психопатические черты личности и тестирование на чувствительность к боли. В ходе эксперимента участникам наносился слабый, но усиливающийся электрический разряд на руку, чтобы определить их болевой порог и толерантность к боли.

Далее участники выполняли задания на компьютере, выбирая между двумя вариантами: денежным вознаграждением или наказанием, включающим денежный штраф, или болезненный удар током. Исследователи следили за поведением участников, анализируя, меняют ли они свой выбор после каждого вознаграждения или наказания, особенно после болезненного воздействия.

Результаты показали, что участники с психопатическими чертами личности не изменили своего поведения даже при получении болезненных ударов электрическим током. Ученые отметили, что психопаты, похоже, не чувствуют наказания и не получают «уроки» после болезненных последствий. Эти люди обладают чрезмерным стремлением к вознаграждению, что делает их более импульсивными и настойчивыми.

Психопатия также характеризуется отсутствием эмпатии, сниженной способностью к состраданию, неспособностью к искреннему раскаянию, а также эгоцентричностью и поверхностными эмоциональными реакциями.

Ранее ученые научились выявлять психопатов и потенциальных преступников с помощью видеоигр.

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