Ученые научились выявлять психопатов и потенциальных преступников с помощью видеоигр

Международная группа ученых из Франции и Ирана обнаружила связь между агрессивным поведением в видеоиграх и склонностью человека к насилию и преступлениям в реальной жизни. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Forensic Medicine (IJFM).

Команда провела эксперимент с участием 111 настоящих преступников, осужденных по тяжким статьям. Специалисты составили досье испытуемых, включавшее всесторонний обзор их биографии и данные психическом здоровье.

В ходе испытания участникам приходилось проходить различные сценарии в видеоигре, где их персонажам давался выбор: применить оружие сразу или оценить ситуацию, и, по возможности, воздержаться от стрельбы.

Тесты показали, что лица с выраженными психопатическими чертами и осужденные за самые тяжкие насильственные преступления, проявляют повышенную агрессию в видеоиграх по сравнению с другими преступниками.

Этот вывод подтверждает предыдущие исследования, показавшие, что люди с психопатическими чертами более склонны к импульсивному и агрессивному поведению.

Ученые также обнаружили, что осужденные за лишения человека жизни люди быстрее всего выбирают варианты с насилием в видеоиграх по сравнению с преступниками, оказавшимися за решеткой по другим статьям.

Ранее видеоигры улучшили состояние пациентов с рассеянным склерозом.