Трансплантолог Готье рассказал о созданной системе питания мозга как у профессора Доуэля

В НМИЦ трансплантологии создали систему, позволяющую питать головной мозг на операциях, как это описывалось в книге «Голова профессора Доуэля». Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России, академик РАН Сергей Готье.

«Эта система используется при высокотехнологичных операциях, выполняемых при расслоении аорты — жизнеугрожающем состоянии, требующем немедленного оперативного вмешательства. Условно говоря, мы кровоснабжаем голову, как это описывалось в книге «Голова профессора Доуэля», – объяснил трансплантолог.

Также Сергей Готье рассказал о еще двух достижениях НМИЦ трансплантологии.

В центре удалось создать и запатентовать раствор для системы ex vivo –перфузии. Перфузия применяется в экстренных случаях или при длительном ожидании доставки органа, например, из другого города. Система для перфузии предполагает проведение и пропускание специального раствора через ткани органов в искусственных условиях. Таким образом удается значительно продлить жизнь органа.

Готье добавил, что в НМИЦ Шумакова также приблизились к созданию органов на 3D-принтерах – в центре ведутся перспективные разработки по печати ткани поджелудочной железы.

Подробнее об особенностях пересадки органов — в интервью Готье «Газете.Ru».

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